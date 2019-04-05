На Витебском вокзале пройдет концерт классической музыки

Завтра, 3 октября, в картинном зале Витебского вокзала пройдет концерт классической музыки. Он приурочен ко дню празднования компании "Российские железные дороги".
В праздничной программе примут участие студенты Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова и коллектив "Санкт-Петербургского Домашнего театра". Они представят слушателям инструментальные произведения.
Мероприятие начнется в 16:00.
Ранее Piter.TV пообщался с ректором Санкт-Петербургской государственной Консерватории.
Фото: Википедия
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