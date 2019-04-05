  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Витебском вокзале пройдет концерт классической музыки
Сегодня, 15:03
127
nadezhda_sib

На Витебском вокзале пройдет концерт классической музыки

0 0

Стать зрителями концерта смогут пассажира.

Завтра, 3 октября, в картинном зале Витебского вокзала пройдет концерт классической музыки. Он приурочен ко дню празднования компании "Российские железные дороги". 

В праздничной программе примут участие студенты Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова и коллектив "Санкт-Петербургского Домашнего театра". Они представят слушателям инструментальные произведения.

Мероприятие начнется в 16:00. 

Ранее Piter.TV пообщался с ректором Санкт-Петербургской государственной Консерватории. 

Фото: Википедия

Теги: витебский вокзал, проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии