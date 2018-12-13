Концерт группы "Shortparis"

Концерт «Shortparis» — это исследование границ элитарного и массового искусства.

В СК "Юбилейный" 16 ноября выступит известный коллектив "Shortparis".

В рамках события коллектив презентует свой новый альбом "Так закалялась сталь". Ребята уникальны с точки зрения выступлений перед публикой – их трудно назвать "музыкальной группой". Каждое мероприятие они устраивают на сцене театральные перфомансы, приправленные постапокалиптическим индастриалом и колющим синти-попом. Коллектив сложно сравнить с популярными известными исполнителями, но при этом они собирают полные залы слушателей, дают оглушительные концерты и выступают на крупнейших отечественных и зарубежных фестивалях.

Адрес: СК Юбилейный, проспект Добролюбова,18

Начало концерта в 20:00

Фото: ВКонтакте/ "SHORTPARIS"