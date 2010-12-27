Концерт "Марсель" на крыше

Музыканты летом сыграют для петербуржцев на крыше Roof Place.

Группа "Марсель" даст летний концерт на крыше Roof Place. Музыканты обещают поклонникам живой звук и романтические песни о любви.

Много лет коллектив радует хитами слушателей, получая "Золотые граммофоны" и другие почетные премии от музыкальных телеканалов страны. Композиции "Марсель" основаны на реальных переживаниях участников, темы для песен взяты из жизни.

Частично собранные средства с мероприятия направляются в благотворительный фонд "Когда Ты Нужен". Чтобы помочь людям с онкологиям, зрителям необходимо приобрести билет из категории "Благотворительность".

Начало мероприятия: 20 часов. Место проведения: крыша Roof Place (Кожевенная линия, 30).