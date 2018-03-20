Концерт группы "25/17" в СК "Юбилейный"

В рамках фестиваля "Мир без наркотиков" группа сыграет программу с минимумом лирики и максимумом "боевиков".

В субботу, 28 сентября в СК "Юбилейный" состоится выступление группы "25/17" - хедлайнера многочисленных музыкальных фестивалей, победителя в двух номинациях премии НАШЕго Радио "Чартова Дюжина" - "Группа" и "Альбом" в 2018 году.

Программу фестиваля охватят три музыкальные сцены. Две из них начнут свою работу в 15:00, где представят свое творчество молодые барды, поэты и музыкальные коллективы. В 18:00 откроется главная сцена, на которой выступят постоянные участники фестиваля - популярные рок-группы "Разные Люди", "Ангел НеБес", "Площадь Восстания" и "Копенgageн". Завершит мероприятие большим концертом группа "25/17".

Когда: 28 сентября в 15:00

Где: СК "Юбилейный" (пр. Добролюбова, 18)

Билеты во всех кассах города

Возвратное ограничение: 12+

Фото: 25/17 / ВКонтакте