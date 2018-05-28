Концерт Вячеслава Бутусова на крыше

Nautilus Pompilius распалась в конце 1990-х, но ее бывший лидер Вячеслав Бутусов в 2017 году исполнил юбилейную программу "Гудбай, Америка!" в честь 35-летия группы. Со временем ее подогнали под клубный формат, а в этом году впервые исполнят на крыше Петербурга.
В июне 2019 года Вячеслав Бутусов стал Заслуженным артистом РФ. Соответствующий указ о присвоении звания подписал президент Владимир Путин.
Место: Кожевенная линия, д. 30
Когда: 3 августа 19:00
Билеты: на сайте Kassir.ru
Возрастное ограничение: 12+
Фото: Вячеслав Бутусов / ВКонтакте
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