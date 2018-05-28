Концерт Вячеслава Бутусова на крыше

В рамках фестиваля "Roof Fest 2019" в Петербурге в честь Nautilus Pompilius состоится программа "Гудбай, Америка!".

Nautilus Pompilius распалась в конце 1990-х, но ее бывший лидер Вячеслав Бутусов в 2017 году исполнил юбилейную программу "Гудбай, Америка!" в честь 35-летия группы. Со временем ее подогнали под клубный формат, а в этом году впервые исполнят на крыше Петербурга.

В июне 2019 года Вячеслав Бутусов стал Заслуженным артистом РФ. Соответствующий указ о присвоении звания подписал президент Владимир Путин.

Место: Кожевенная линия, д. 30

Когда: 3 августа 19:00

Билеты: на сайте Kassir.ru

Возрастное ограничение: 12+

Фото: Вячеслав Бутусов / ВКонтакте