Концерт "Времена года" в Анненкирхе

В апреле гостей лютеранской церкви Святой Анны ждет струнное исполнение шедевров классической музыки.

В стенах успевшего стать культовым петербургским местом - Анненкирхе состоится концерт классической музыки. Вечером 13 и 14 апреля петербуржцы услышат произведения Вивальди, Гершвина, Пьяццоллы, Сибелиуса и Альбениса. Исполнять шедевры классиков будет камерный струнный квартет Olympic Orchestra.

Организаторы назвали программу в честь знаменитого творения Вивальди "Времена года". Такая тематика особенно актуальна для Северной столицы, в которой зима не хочет уступать свои права даже в весенние месяцы, лето заканчивается позже обычного, а сентябрь погодой напоминает декабрь.

Начало мероприятия запланировано на 19 часов. Билеты - от 500 рублей. Место проведения: Кирочная улица, 8.

Фото: организаторы концерта