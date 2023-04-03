Концерт "Вокальный вечер"

Государственный академический русский оркестр имени Андреева приглашает жителей и гостей Петербурга на вокальный вечер. В рамках мероприятия выступят выдающиеся солисты. А в сопровождении оркестра прозвучат произведения, которые отражают всю палитру русской и мировой вокальной традиции.
Дирижером станет художественный руководитель и главный дирижер Андреевского оркестра Дмитрий Хохлов. Посетители насладятся шедеврами музыки в исполнении мастеров вокала. В программе – арии из опер, лирические романсы и народные песни.
Фото: пресс-служба Государственной академической капеллы Петербурга
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