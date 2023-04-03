Концерт "Вокальный вечер" пройдет 7 октября в Государственной академической капелле Петербурга. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Государственный академический русский оркестр имени Андреева приглашает жителей и гостей Петербурга на вокальный вечер. В рамках мероприятия выступят выдающиеся солисты. А в сопровождении оркестра прозвучат произведения, которые отражают всю палитру русской и мировой вокальной традиции.

Дирижером станет художественный руководитель и главный дирижер Андреевского оркестра Дмитрий Хохлов. Посетители насладятся шедеврами музыки в исполнении мастеров вокала. В программе – арии из опер, лирические романсы и народные песни.

Фото: пресс-служба Государственной академической капеллы Петербурга