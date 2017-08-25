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Концерт Twelve Foot Ninja

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Австрийские металлисты посетят Санкт-Петербург с выступлением.

Культовый австрийские рокеры выступят на сцене клуба Зал Ожидания. В этот день поклонники металла в первый раз услышат выступление грозных рокеров, исполняющих рокочущие мотивы джента и экспериментальной альтернативы.
 
Twelve Foot Ninja славятся своими раскатистым, прогрессивным металлом и фанком. Группа выпустила уже две студийные пластинки, которые должны быть у каждого уважающего себя поклонника альтернативной музыки. Теперь австрийские исполнители готовы взорвать Петербург мощнейшим концертом. 
 
Начало концерта в 20.00. Адрес мероприятия: набережная Обводного канала, 118
 
Теги: twelve foot ninja , альтернатива , зал ожидания , концерт , металл , музыка
Категории: куда сходить в петербурге Концерты

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