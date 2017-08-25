Концерт Twelve Foot Ninja

Австрийские металлисты посетят Санкт-Петербург с выступлением.

Культовый австрийские рокеры выступят на сцене клуба Зал Ожидания. В этот день поклонники металла в первый раз услышат выступление грозных рокеров, исполняющих рокочущие мотивы джента и экспериментальной альтернативы.

Twelve Foot Ninja славятся своими раскатистым, прогрессивным металлом и фанком. Группа выпустила уже две студийные пластинки, которые должны быть у каждого уважающего себя поклонника альтернативной музыки. Теперь австрийские исполнители готовы взорвать Петербург мощнейшим концертом.

Начало концерта в 20.00. Адрес мероприятия: набережная Обводного канала, 118