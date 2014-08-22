Концерт "Так хочется жить!" состоится 15 сентября в Александринском театре. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Концерт "Так хочется жить! Торжественный концерт-посвящение к 80-летию освобождения Ленинграда" при поддержке Министерства культуры РФ. Он посвящен деятелям искусства блокадного Ленинграда.

14 сентября 1941 года, после того, как замкнулось кольцо блокады, прошел первый концерт в осажденном городе. Тогда казалось, что искусство и наука в Ленинграде не будут востребованы. Вспоминались слова: "Когда говорят пушки, музы молчат". Однако ленинградские музы не молчали.

Перед зрителем предстанут новеллы о судьбах творческой интеллигенции города. Каждая из них – реальные истории из дневников, в которых глубоко раскрывается многообразие состояний человеческого духа.

Герои спектакля-концерта – люди тонко чувствующие и не приспособленные к суровым испытаниям. При этом именно они выводили ленинградцев из состояния смертельного забытья, помогали преодолеть страдания и возрождали в сердцах горожан надежду.

Участники концерта: Валерий Яременко – главный герой, Анна Большова – главная героиня, Эдуард Назаров – композитор-пианист, Дарья Давыдова – певица.

Фото: alexandrinsky.ru