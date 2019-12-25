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Концерт Стаса Михайлова в Петербурге перенесли на весну
Сегодня, 7:25
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Концерт Стаса Михайлова в Петербурге перенесли на весну

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Ранее он должен был состояться 17 декабря.

За три дня до концерта Стаса Михайлова в Петербурге стало известно, что выступление артиста переносится на весну. Об этом сообщается на его официальной странице в Instagram.

Концерт должен был состояться 17 декабря 2021 года. Однако из-за введенных ограничений на проведение массовых мероприятий его пришлось перенести на 10 апреля 2022 года. Все билеты будут действительны на новую дату.

Ранее мы писали, что петербургским ресторанам могут разрешить работать в новогоднюю ночь.

Фото: ВКонтакте / Стас Михайлов

Теги: ограничения, стас михайлов
Категории: Лента новостей, Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Культура, Музыка,

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