Концерт "Штраус-гала"

Возрастное ограничение: 6+.

Маэстро Фабио Мастранджело вместе с симфоническим оркестром "Северная Симфония" и молодыми солистами театра "Мюзик-Холл" погрузят зрителей в мир упоительных звуков и роскошных нарядов. Со сцены прозвучат знаменитые вальсы и польки, галопы и марши, арии и дуэты и, конечно, мелодии из оперетт семьи Штраус.

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Дмитрий Григорьев, Тигрий Бажакин, Вячеслав Дусенко, Хор театра "Мюзик-Холл" и др.

Адрес: Театр Мюзик-Холл, Александровский парк, 4М

Фото: musichallspb.ru