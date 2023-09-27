Концерт "Планета людей"

Концерт "Concord Orchestra. Симфоническое рок-шоу "Планета людей" состоится 20 сентября в Тосненском Дворце Культуры. Начнется шоу в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Первый в мире танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra представит новое симфоническое рок-шоу "Планета людей". По сюжету на одной из планет много лет назад волшебники подарили людям источник добра и единения – любовь и музыку.

Источник должен был принадлежать всем и приносить счастье, однако жители не смогли его уберечь. Люди перестали понимать друг друга, а волшебники – посещать планету. Но вскоре вернулись…

В симфоническом рок-шоу прозвучат 20 рок-композиций. Музыканты будут танцевать со своими инструментами.

Зрители "Планеты людей" станут участниками концерта – любой человек в зале повлияет на его финал.

Фото: concordorchestra.ru