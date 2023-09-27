Концерт "Планета людей"

Первый в мире танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra представит новое симфоническое рок-шоу "Планета людей". По сюжету на одной из планет много лет назад волшебники подарили людям источник добра и единения – любовь и музыку.
Источник должен был принадлежать всем и приносить счастье, однако жители не смогли его уберечь. Люди перестали понимать друг друга, а волшебники – посещать планету. Но вскоре вернулись…
В симфоническом рок-шоу прозвучат 20 рок-композиций. Музыканты будут танцевать со своими инструментами.
Зрители "Планеты людей" станут участниками концерта – любой человек в зале повлияет на его финал.
Фото: concordorchestra.ru
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