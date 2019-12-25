  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Концерт "Pianissimo. Марко Оттавиани"
Сегодня, 19:00
200
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Концерт "Pianissimo. Марко Оттавиани"

0 0

Концерт классической музыки "Pianissimo. Марко Оттавиани" состоится 29 июля в 19:00 в Новом Эрмитаже. Для зрителей старше 6 лет.

Марко Оттавиани – молодой итальянский пианист 2001 года рождения. Он получил музыкальное образование в Консерватории Пезаро имени Джоакино Россини. После музыкант продолжил обучение в Accademia del Ridotto под руководством Андрея Ясинского и Роберто Капелло.

Кроме того, Марко Оттавиани сотрудничает с ансамблями камерной музыки, является участником итальянских и французских фестивалей. В 2022 году он выпустил свой первый монографический альбом Schumann на лейбле Onclassic.

Фото: pxhere

Теги: классическая музыка, новый эрмитаж
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии