В петербургской филармонии пройдет концерт классической музыки в рамках "Классики без границ".

В малом зале филармонии имени Шостаковича 17 мая состоится концерт "Отражение веков". Проект реализуется в рамках четвертого международного музыкального фестиваля "Классика без границ".

Петербуржцы услышат симфонический оркестр "ENSEMBLE", а также исполнение классической концертной программы от ведущих солистов российских театров. Первое отделение будет посвящено творчеству Ристори. Зрителям представят оперу "Каландро", впервые прозвучавшую в 1731 году в Москве. Произведение играли во время коронации императрицы Анны Иоанновны.

Второе отделение порадует зрителей фортепианными концертами на мелодии немецких композиторов Баха и Бруха.

Место проведения: малый зал Филармонии. Адрес: Невский проспект, 30. Начало: 19.00 Вход 12+. Стоимость билетов от 700 рублей.