Концерт "Бах, Моцарт"

На концерте прозвучат шедевры музыкальной классики, в программе – Бах и Моцарт. Их композиции в течение столетий остаются примером совершенства.
Концерт откроет оркестровая "Сюита №3" Иоганна Себастьяна Баха. В собрании начала XVIII века воплотились грация и элегантность.
После исполнят "Симфонию №41" Вольфганга Амадея Моцарта, которая известна под названием "Юпитер".
Исполнитель – Петербургский государственный академический симфонический оркестр, дирижером будет Иван Худяков-Веденяпин.
Фото: pxhere
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