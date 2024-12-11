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Концерт "Бах, Моцарт"
Сегодня, 16:00
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Концерт "Бах, Моцарт"

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Концерт "Бах, Моцарт" состоится 12 января во Дворце Белосельских-Белозерских. Начало – в 16:00. Для гостей старше 6 лет.

На концерте прозвучат шедевры музыкальной классики, в программе – Бах и Моцарт. Их композиции в течение столетий остаются примером совершенства. 

Концерт откроет оркестровая "Сюита №3" Иоганна Себастьяна Баха. В собрании начала XVIII века воплотились грация и элегантность. 

После исполнят "Симфонию №41" Вольфганга Амадея Моцарта, которая известна под названием "Юпитер". 

Исполнитель – Петербургский государственный академический симфонический оркестр, дирижером будет Иван Худяков-Веденяпин. 

Фото: pxhere 

Теги: бах, концерт, моцарт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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