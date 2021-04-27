Концерт "Бах: Орган vs Клавесин" в Петрикирхе

Концерт "Бах: Орган vs Клавесин" состоится 6 июля в 15:00 в Петрикирхе. Ценз - 0+

"Бах: Орган vs Клавесин" от Amadeus Concerts из цикла Битва Клавиров под величественными сводами Петрикирхе.

Известный в Петербурге цикл "Битва Клавиров" от Amadeus Concerts продолжается!

Два музыканта, два инструмента, но на этот раз один композитор - зато какой! В этот раз музыка Баха столкнётся с... музыкой Баха!

Выразительный и красивый концерт ждёт вас. На органе и клавесине будут играть для вас одни из лучших петербургских музыкантов! Чудесный повод для новых впечатлений, необычного свидания с любимым человеком или просто свидания с красивой музыкой!

Исполнители:

Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта. Дети до 7 лет бесплатно!

Подробная информация о концерте на сайте www.amadeusconcerts.ru

Фото предоставлено организатором Amadeus Concerts