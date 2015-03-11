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Концерт "Бах vs Моцарт. Орган vs Рояль" в Петрикирхе
Сегодня, 15:00
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ElenaSmurygina Добавить в Яндекс.Новости

Концерт "Бах vs Моцарт. Орган vs Рояль" в Петрикирхе

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Концерт из цикла Битва Клавиров "Бах vs Моцарт" состоится 29 июня в Петрикирхе. Начало в 15:00. Ценз - 0+

Бах и Моцарт - два величайших композитора всех времен. Бах - вершина музыкальной мысли, которая пока не покорилась никому. Гений совершенной гармонии Моцарт - физическое воплощение музыки как явления. Автор гениальных произведений для клавира для рояля.

В рамках концерта "Битва Клавиров: Бах vs Моцарт" мы столкнём лучшие органные сочинения Баха и наиболее яркие произведения Моцарта в исполнении рояля.
Цикл "Битва клавиров"от Amadeus Concerts восходит к старинной европейской традиции музыкальных поединков, когда ведущие мастера музыкального искусства состязались в искусстве импровизации, сочинительства и исполнения музыки, чтобы удивить публику. 

Это будет необычно!

Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта. 

Дети до 7 лет бесплатно!

Фото: предоставлено организатором "Amadeus Concerts"
 

Теги: amadeus concerts, бах, битва клавиров, моцарт, петрикирхе
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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