Концерт "Орган в Планетарии. Белые ночи"

15 июня состоится третий концерт цикла "Орган в Планетарии. Белые ночи". Концерт по-настоящему космической музыки, которую сыграют для вас лучшие петербургские органисты в единственном месте в Петербурге, где в июне можно насладиться тёмным звёздным небом!
Помимо органной музыки в программе прозвучит флейта! Великолепные музыканты, волшебная музыка и сногсшибательная атмосфера космоса, который буквально окружает вас! Ну а на улице после концерта вас снова будут ждать Белые Ночи!
Подробная информация о концерте
Исполнители:
Ирина Розанова - орган
Алиса Ермакова - флейта
Продолжительность концерта - 1 час 10 минут (без антракта)
Фото: представлено организатором "Amadeus Concerts"
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