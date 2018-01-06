Концерт "Орган в Планетарии. Белые ночи"

Концерт состоится 15 июня в Планетарии 1, начало в 22:30. Возрастной ценз - 6+

15 июня состоится третий концерт цикла "Орган в Планетарии. Белые ночи". Концерт по-настоящему космической музыки, которую сыграют для вас лучшие петербургские органисты в единственном месте в Петербурге, где в июне можно насладиться тёмным звёздным небом!

Помимо органной музыки в программе прозвучит флейта! Великолепные музыканты, волшебная музыка и сногсшибательная атмосфера космоса, который буквально окружает вас! Ну а на улице после концерта вас снова будут ждать Белые Ночи!

Подробная информация о концерте

Исполнители:

Ирина Розанова - орган

Алиса Ермакова - флейта

Продолжительность концерта - 1 час 10 минут (без антракта)

Фото: представлено организатором "Amadeus Concerts"