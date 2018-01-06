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Концерт "Орган в Планетарии. Белые ночи"
Сегодня, 22:30
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ElenaSmurygina Добавить в Яндекс.Новости

Концерт "Орган в Планетарии. Белые ночи"

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Концерт состоится 15 июня в Планетарии 1, начало в 22:30. Возрастной ценз - 6+

15 июня состоится третий концерт цикла "Орган в Планетарии. Белые ночи". Концерт по-настоящему космической музыки, которую сыграют для вас лучшие петербургские органисты в единственном месте в Петербурге, где в июне можно насладиться тёмным звёздным небом! 

Помимо органной музыки в программе прозвучит флейта! Великолепные музыканты, волшебная музыка и сногсшибательная атмосфера космоса, который буквально окружает вас! Ну а на улице после концерта вас снова будут ждать Белые Ночи!
Подробная информация о концерте 

Исполнители: 
Ирина Розанова - орган
Алиса Ермакова - флейта

Продолжительность концерта - 1 час 10 минут (без антракта)

Фото: представлено организатором "Amadeus Concerts"

Теги: amadeus concerts, классическая музыка, планетарий 1
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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