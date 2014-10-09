Концерт "Орган. Наследие. Англичане и Французы" состоится 16 августа в Петрикирхе. Начало: 19:00. Ценз - 0+

Изюминка для влюблённых в органную музыку и счастливый билет для тех, кто только открывает этот мир. Концептуальная программа с красивой органной музыкой Англии и Франции в центре Петербурга!



У вас есть возможность услышать концерт, составленный не из "туристического" репертуара, рассчитанного на тех, кто хочет галочку в графе "был в Питере, слушал орган", но из музыки тонкой, изящной, которая настолько же интересна, насколько и красива.



Пёрселл, Гендель, Стенли, Рамо, Сен-Санс, Дебюсси и другие...



Amadeus Concerts запускает цикл органных концертов "Наследие", в рамках которого в Петербурге будет дано ограниченное количество выступлений, где программы концептуально связаны с органной музыкой определенных стран и эпох. Открывается этот цикл концертом, с названием одной из глав известного романа Дюма — "Англичане и французы".

Более подробная информация представлена на сайте https://amadeusconcerts.ru/

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут

Фото предоставлено организатором Amadeus Concerts