Концерт Olympic-brass

Музыканты представят зрителям программу «Музыка отечественно кино». Весь состав группы Olympic Brass, обладает многочисленными всероссийскими и международными премиями.
В творчестве музыкантов объединены разнообразные жанры музыки: от классической музыки до популярной мировой эстрады. Вы услышите классические композиции, джаз, лиричные баллады, латину и босса-нову, блюз и поппулярный фанк.
На концерте можно будет услышать саундтреки таких фильмов как:
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
«Свой среди чужих, чужой среди своих»
«Новогодние приключения Маши и Вити»
«Обыкновенное чудо»
«Операция "Ы" и другие приключения Шурика»
«Бриллиантовая рука»
«Кин-дза-дза»
Начало в 19.00. Стоимость билетов от 700 до 1300 рублей. Адрес - Малый зал Филармонии (Невский проспект, 30)