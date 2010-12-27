Концерт Olympic-brass

Петербургский Ансамбль «Olympic-brass» выступит в малом зале Филармонии.

Музыканты представят зрителям программу «Музыка отечественно кино». Весь состав группы Olympic Brass, обладает многочисленными всероссийскими и международными премиями.

В творчестве музыкантов объединены разнообразные жанры музыки: от классической музыки до популярной мировой эстрады. Вы услышите классические композиции, джаз, лиричные баллады, латину и босса-нову, блюз и поппулярный фанк.

На концерте можно будет услышать саундтреки таких фильмов как:

«Шерлок Холмс и доктор Ватсон»

«Свой среди чужих, чужой среди своих»

«Новогодние приключения Маши и Вити»

«Обыкновенное чудо»

«Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

«Бриллиантовая рука»

«Кин-дза-дза»

Начало в 19.00. Стоимость билетов от 700 до 1300 рублей. Адрес - Малый зал Филармонии (Невский проспект, 30)