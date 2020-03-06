"АВГУСТ НАВСЕГДА": главные хиты МОТа прозвучали в Ледовом дворце

Концерт вошел в серию туров, где исполнитель демонстрирует свое уникальное видение музыки.

6 сентября Петербурге прошел яркий музыкальный перфломанс — концерт Матвея Мельникова, более известного как МОТ. Ледовый дворец, одно из главных концертных пространств Северной столицы, принял грандиозное шоу "АВГУСТ НАВСЕГДА", ставшее настоящим праздником для фанатов исполнителя.

Поддерживаемый профессиональными музыкантами и танцорами, артист исполнил любимые слушателями хиты ("Сопрано", "Капкан" и "Мама, я в Дубае" и др.), а также представил треки из свежего альбома, который стал развитием идеи легендарного хита "Август — это ты". Выступление сопровождалась впечатляющими визуальными эффектами и фейерверком.

Творчество МОТа разнообразно и охватывает широкий спектр музыкальных направлений: от романтичных композиций до задорных танцевальных песен, забавных рэп-треков и дерзких экспериментов. Но несмотря на эксперименты с жанрами, певец сохраняет узнаваемый стиль, делая концерты особенными и заряжающими энергией.

Концерт вошел в серию туров, где МОТ демонстрирует свое уникальное видение музыки, соединяя проникновенные мелодии и зажигательные ритмы.

Видео: Piter.TV