Концерт "Метаморфоза. Время романтики"

В программе концерта прозвучат произведения Альбинони-Джазотто, Вивальди, Чайковского, Элгара, Форе, Рахманинова. На сцене будут струнный оркестр "Метаморфоза", дирижер Павел Любомудров и солист на виолончели Микаэл Самсонов.
В составе струнного оркестра "Метаморфоза" лучшие музыканты Москвы, Петербурга и Минска. В репертуаре этого коллектива порядка 50 программ, оркестр сделал 400 аудиозаписей.
Павел Любомудров является художественным руководителем и дирижером струнного оркестра "Метаморфоза". Микаэл Самсонов выступал в лучших концертных залах мира, в числе которых – Королевский Альберт-холл в Лондоне, Плейель в Париже и другие.
Фото: metastor.ru
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