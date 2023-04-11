Концерт "Метаморфоза. Время романтики"

Концерт классической музыки "Метаморфоза. Время романтики" состоится 23 сентября в Петрикирхе. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 6 лет.

В программе концерта прозвучат произведения Альбинони-Джазотто, Вивальди, Чайковского, Элгара, Форе, Рахманинова. На сцене будут струнный оркестр "Метаморфоза", дирижер Павел Любомудров и солист на виолончели Микаэл Самсонов.

В составе струнного оркестра "Метаморфоза" лучшие музыканты Москвы, Петербурга и Минска. В репертуаре этого коллектива порядка 50 программ, оркестр сделал 400 аудиозаписей.

Павел Любомудров является художественным руководителем и дирижером струнного оркестра "Метаморфоза". Микаэл Самсонов выступал в лучших концертных залах мира, в числе которых – Королевский Альберт-холл в Лондоне, Плейель в Париже и другие.

Фото: metastor.ru