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Концерт "Метаморфоза. Время романтики"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Метаморфоза. Время романтики"

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Концерт классической музыки "Метаморфоза. Время романтики" состоится 23 сентября в Петрикирхе. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 6 лет.

В программе концерта прозвучат произведения Альбинони-Джазотто, Вивальди, Чайковского, Элгара, Форе, Рахманинова. На сцене будут струнный оркестр "Метаморфоза", дирижер Павел Любомудров и солист на виолончели Микаэл Самсонов. 

В составе струнного оркестра "Метаморфоза" лучшие музыканты Москвы, Петербурга и Минска. В репертуаре этого коллектива порядка 50 программ, оркестр сделал 400 аудиозаписей. 

Павел Любомудров является художественным руководителем и дирижером струнного оркестра "Метаморфоза". Микаэл Самсонов выступал в лучших концертных залах мира, в числе которых – Королевский Альберт-холл в Лондоне, Плейель в Париже и другие. 

Фото: metastor.ru

Теги: классическая музыка, петрикирхе
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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