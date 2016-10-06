Событие состоится 9 ноября в клубе "Морзе" на Кожевенной линии.

Morcheeba начали свой музыкальный путь на самом пике эры три-хопа, встав в один ряд с такими гигантами как Massive Attack, Tricky и Portishead. Их мягкая электроника вместе с обволакивающим голосом вокалистки Скай Эдвардс сделали группу одним из самых популярных коллективов 2000-х гг.

Большое влияние на новый альбом оказал рэпер Roots Manuva. Он написал полные энергией тексты, которые полностью изменили динамику композиций.

Концерт Morcheeba состоится 9 ноября в клубе "Морзе" на Кожевенной линии, 40. Начало в 20:00. Купить билеты уже можно на сайтах ROLLD и Ponominalu.ru.

Фото: ВКонтакте / MORCHEEBA | 9 ноября | МОРЗЕ