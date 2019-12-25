В клубе "Морзе" пройдет фестиваль крафтовой культуры

Фестиваль Saint-Petersburg Craft Event развернется на два дня на берегу Финского залива.

22 и 23 мая состоится фестиваль крафтовой культуры Saint-Petersburg Craft Event. Площадкой проведения станет клуб "Морзе" на территории кластера "Севкабель Порт".

Центральное место фестиваля займут крафтовые напитки во всем их многообразии. Посетителей ждут новые имена и уже зарекомендовавшие себя бренды, неожиданные эксперименты и коллаборации, лимитированные выпуски и эксклюзивные варки.

Не обойдется и без фуд-зоны, где в этом году особое внимание уделят ремесленным сыроварням.

В музыкальной программе фестиваля: этническая группа AFROCK, петербургская команда PEP-SEE, группа Олега Гитаркина aka Гитаракула MESSER CHUPS, Портовый оркестръ, ILWT, KENAKO, "Вишневый заряд", ORHESTRA BEAT и другие.

Такде гостей фестиваля ждет йога, beer-pong, кикер, игры, конкурсы, коллекции изделий ручной работы местных дизайнеров, предметов современного дизайна и виниловые пластинки.

Билеты: от 800 рублей.

Фото: St. Petersburg CRAFT EVENT / "Вконтакте"