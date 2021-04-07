Горан Брегович рассказал о фестивальных планах в России в этом году

Горна Брегович и его Wedding & Funeral band дали весенний концерт на сцене клуба-фестиваля Морзе.

В Петербурге впервые после пандемии выступил композитор Горан Брегович. Брегович и его свадебно-похоронный оркестр сыграли весенний концерт.

Сербский музыкант, известный публике как любимый композитор режиссера Эмира Кустурицы, не выступал целый год.

Это мои первые шоу после карантина: вчера в Москве и сегодня в Санкт-Петербурге. Мы волнуемся как новички. Мы подготовили маленький веселый танцевальный концерт. Жаль, что люди не могут потанцевать. Горан Брегович, композитор, музыкант

Музыкант надеется, что ему удастся выступить на российских сценах в 2021 году.

В моем графике запланировано много выступлений в Европе, но не думаю, что это произойдет до конца года. Думаю, что я приму участие в российских фестивалях летом. Горан Брегович.

Ранее мы показывали, как в Петербурге исследуют русский стендап.

Видео: Piter.TV