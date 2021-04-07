Горан Брегович рассказал о фестивальных планах в России в этом году

В Петербурге впервые после пандемии выступил композитор Горан Брегович. Брегович и его свадебно-похоронный оркестр сыграли весенний концерт.
Сербский музыкант, известный публике как любимый композитор режиссера Эмира Кустурицы, не выступал целый год.
Это мои первые шоу после карантина: вчера в Москве и сегодня в Санкт-Петербурге. Мы волнуемся как новички. Мы подготовили маленький веселый танцевальный концерт. Жаль, что люди не могут потанцевать.
Горан Брегович, композитор, музыкант
Музыкант надеется, что ему удастся выступить на российских сценах в 2021 году.
В моем графике запланировано много выступлений в Европе, но не думаю, что это произойдет до конца года. Думаю, что я приму участие в российских фестивалях летом.
Горан Брегович.
Ранее мы показывали, как в Петербурге исследуют русский стендап.
Видео: Piter.TV
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