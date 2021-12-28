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Кустурица приступит к репетициям в Театре российской армии до конца 2022 года

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Режиссер рассказал о новой работе в театре.

Сербский режиссер Эмир Кустурица приступит к репетициям до конца текущего года. Ранее иностранец принял предложение Сергея Шойгу возглавить Центральный академический театр российской армии. Он будет работать в культурном учреждении в должности главного режиссера. Информацией о начале своей деятельности в РФ спикер поделился с журналистами по завершении концерта, проходящего в рамках Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.

Репетиции до конца года сделаем.

Эмир Кустурица, режиссер

Эксперт добавил, что планирует изменить репертуар театра.

Сербский режиссер Эмир Кустурица снимет фильм про Чингисхана.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости
 

Теги: сербия, театр российской армии, эмир кустурица
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Культура, Театры,

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