Кустурица приступит к репетициям в Театре российской армии до конца 2022 года

Режиссер рассказал о новой работе в театре.

Сербский режиссер Эмир Кустурица приступит к репетициям до конца текущего года. Ранее иностранец принял предложение Сергея Шойгу возглавить Центральный академический театр российской армии. Он будет работать в культурном учреждении в должности главного режиссера. Информацией о начале своей деятельности в РФ спикер поделился с журналистами по завершении концерта, проходящего в рамках Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.

Репетиции до конца года сделаем. Эмир Кустурица, режиссер

Эксперт добавил, что планирует изменить репертуар театра.

Сербский режиссер Эмир Кустурица снимет фильм про Чингисхана.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

