Кустурица приступит к репетициям в Театре российской армии до конца 2022 года

Сербский режиссер Эмир Кустурица приступит к репетициям до конца текущего года. Ранее иностранец принял предложение Сергея Шойгу возглавить Центральный академический театр российской армии. Он будет работать в культурном учреждении в должности главного режиссера. Информацией о начале своей деятельности в РФ спикер поделился с журналистами по завершении концерта, проходящего в рамках Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Репетиции до конца года сделаем.
Эмир Кустурица, режиссер
Эксперт добавил, что планирует изменить репертуар театра.
Сербский режиссер Эмир Кустурица снимет фильм про Чингисхана.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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