Сербский режиссер Эмир Кустурица снимет фильм про Чингисхана

Пятикратный победитель Каннского кинофестиваля, режиссер Эмир Кустурица посвятит свой новый фильм полководцу Чингисхану. Об этом сообщает ТАСС.
Автор "Черная кошка, белый кот" признался, что в данный момент разрабатывает идею картины про хана Монгольской империи. По его словам, сюжет фильма будет строиться вокруг личности Чингисхана. В основу картины ляжет книга писателя Чингиза Айтматова.
Точную дату начала съемок Кустурица не сказал, но отметил, что они пройдут в том числе и в России. Планируется, что лента будет готова в 2020 году.
Напомним, что Эмир Кустурица в качестве актера, автора сценария и режиссера участвовал в трех десятках фильмов. Среди созданных им кинокартин - "Время цыган", "Андеграунд", "Черная кошка, белый кот", "Жизнь как чудо" и другие. Он выигрывал премии Каннского, Берлинского и Венецианский кинофестиваля, а также номинировался на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Видео: Piter.TV
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