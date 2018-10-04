Группа "Марсель" исполнит новую песню на концерте в Петербурге за 2 недели до релиза

Организаторы получили разрешение на проведение концерта.

Группа "Марсель" даст большой концерт в клубе "Морзе" в Петербурге 2 декабря. Его перенесли с 30 октября из-за введенного локдауна.

Коллектив исполнит лучшие хиты, такие как "Эта песня для тебя", "Предубеждение и гордость", "Туда где", "Сколько бы", а также представит новую песню "Новогоднюю" за 2 недели до официального релиза. Тизер композиции уже можно увидеть в социальных сетях группы.Она будет не единственной премьерой на концерте в преддверии нового альбома.

Кроме того, ребята исполнят песню "И пусть говорят" в дуэте Стасом GANGSBURG, участником Versus и финалистом шоу "Голос улиц". Он специально приедет из Москвы, чтобы представить новинку вместе с "Марсель".

Зрителей ждет традиционно живой звук. Программу дополнят видеоинсталляциями, подготовленными специально к этому вечеру.

Фото: предоставлено организаторами