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Группа "Марсель" исполнит новую песню на концерте в Петербурге за 2 недели до релиза
Сегодня, 17:51
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Группа "Марсель" исполнит новую песню на концерте в Петербурге за 2 недели до релиза

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Организаторы получили разрешение на проведение концерта.

Группа "Марсель" даст большой концерт в клубе "Морзе" в Петербурге 2 декабря. Его перенесли с 30 октября из-за введенного локдауна.

Коллектив исполнит лучшие хиты, такие как "Эта песня для тебя", "Предубеждение и гордость", "Туда где", "Сколько бы", а также представит новую песню "Новогоднюю" за 2 недели до официального релиза. Тизер композиции уже можно увидеть в социальных сетях группы.Она будет не единственной премьерой на концерте в преддверии нового альбома.

Кроме того, ребята исполнят песню "И пусть говорят" в дуэте Стасом GANGSBURG, участником Versus и финалистом шоу "Голос улиц". Он специально приедет из Москвы, чтобы представить новинку вместе с "Марсель".

Зрителей ждет традиционно живой звук. Программу дополнят видеоинсталляциями, подготовленными специально к этому вечеру. 

Фото: предоставлено организаторами

Теги: клуб морзе, концерт, марсель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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