Группа "Марсель" исполнит новую песню на концерте в Петербурге за 2 недели до релиза

Группа "Марсель" даст большой концерт в клубе "Морзе" в Петербурге 2 декабря. Его перенесли с 30 октября из-за введенного локдауна.
Коллектив исполнит лучшие хиты, такие как "Эта песня для тебя", "Предубеждение и гордость", "Туда где", "Сколько бы", а также представит новую песню "Новогоднюю" за 2 недели до официального релиза. Тизер композиции уже можно увидеть в социальных сетях группы.Она будет не единственной премьерой на концерте в преддверии нового альбома.
Кроме того, ребята исполнят песню "И пусть говорят" в дуэте Стасом GANGSBURG, участником Versus и финалистом шоу "Голос улиц". Он специально приедет из Москвы, чтобы представить новинку вместе с "Марсель".
Зрителей ждет традиционно живой звук. Программу дополнят видеоинсталляциями, подготовленными специально к этому вечеру.
Фото: предоставлено организаторами
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