Концерт Лолиты

Лолита отметит день рождения на сцене в Петербурге в кугу друзей, коллег и фанатов

Праздничное шоу в честь дня рождения самой безкомплексной певицы российской эстрады Лолиты Милявской состоится 14 ноября в БКЗ «Октябрьский». Жизнь певицы является уникальной историей успеха, силы воли и хорошего чувства юмора.

После развода с Александром Цекало в 2000 году Лолита не только не ушла в тень, а наоборот приобрела еще большую популярность, пиная чучело бывшего мужа во время исполнения своих песен и посылая его на "небо за звездочкой".

В программу праздничного концерта войдут самые лучше песни, представляющие разные этапы ее жизненного и творческого пути.

Стоимость: от 800 до 3500

Фото: "ВКонтакте"/ Лолита Милявская