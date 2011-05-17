Театрализованный концерт "Линии жизни" покажут 8 сентября в Концертном зале Мариинского театра. Представление начнется в 19:00. Возрастные ограничения: 12+.

Театрализованный концерт "Линии жизни: поколению Великой Отечественной посвящается" состоит из подлинных историй конкретных людей, которые оказались в разных городах – в Севастополе, Мурманске, Москве, Иркутске, Сталинграде и Ленинграде.

Эта война являлась "одной на всех", как и победа. Именно поэтому в день начала блокады Ленинграда концерт посвящается и ленинградцам, и всему поколению, пережившему Великую Отечественную войну.

Фото: пресс-служба Мариинского театра