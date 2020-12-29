Концерт "Ленинградская Победа" 27 января пройдет в формате телетрансляции

Музыкальная программа была записана 21 января без зрителей.

На телеканале "Санкт-Петербург" 27 января в 20:00 состоится трансляция концерта "Ленинградская Победа", посвященного 77-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В связи с эпидемиологическими ограничениями музыкальная программа была записана в БКЗ "Октябрьский" накануне без зрителей.

Ведущими концерта выступили заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист России Александр Маршал, телерадиоведущая Дарина Шарова, артист и ведущий Юрий Балтачев.

С праздником ленинградцев и петербуржцев поздравили лауреаты всероссийских и международных конкурсов Григорий Чернецов и Алексей Шагаев, а также финалистка "Голос. Дети" Анастасия Иванова, хор мальчиков под управлением В. Пчелкина, ансамбль песни и пляски и хор ансамбля ЗВО, духовой оркестр Штаба округа и ансамбль "ЭДЕЛЬВЕЙС", заслуженная артистка России Татьяна Буланова, фанфаристы Михайловской военно-артиллерийской Академии, народные артисты России Александр Розенбаум, Дмитрий Певцов, Николай Мартон, народные артистки России Тамара Гвердцители и Лариса Малеванная.

План мероприятий, посвященный 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Фото: ВКонтакте/ БКЗ Октябрьский