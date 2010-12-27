Концерт "Ленинграда" ограничит движение в Петербурге

Артисты выступят на "Газпром Арене" 12 октября.

В субботу, 12 октября, на "Газпром Арене" состоится концерт группы "Ленинград". Из-за выступления артистов в городе ограничат движение по нескольким улицам. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, на протяжении всего дня нельзя будет проехать по улице Савиной, набережной Гребного канала, а также по Крестовскому проспекту, Южной и Северной дорогах, Теннисной и Велосипедной аллеях.

Кроме того, с 16 часов до 24:00 проезд будет закрыт по улице Рюмина и Яхтенной улице. С 19:00 12 октября до 00:30 13 октября автомобилисты не смогут проехать по Приморскому проспекту.

Также в течение всего дня нельзя будет припарковаться на Северной и Южной дорогах, улице Рюхина, Яхтенной улице, Бодрову переулку, Морском и Крестовском проспектах и нечетной стороне улицы Савиной.

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Фото: Instagram / shnurovs