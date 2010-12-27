Концерт оркестра "Классика" в Политехе

Музыканты исполнят наиболее известные произведения Чайковского.

Вечером 21 февраля в белом зале Политехнического университета оркестр сыграет произведения Чайковского. Музыканты выйдут под руководством заслуженного артиста России Александра Канторова, который является экспертом по творчеству великого классика.

Зрители зимнего Петербурга услышат "Симфонию №4", написанную Чайковским во время поездки на берег Средиземного моря. Также гостям представят "Торжественную увертюру 1812 год", которую автор посвятил победе государства на Наполеоном, а также фрагменты из балетов.

Отметим, что оркестр "Классика" создан более 25 лет назад. В составе как и заслуженные артисты России, так и начинающие исполнители.

Начало мероприятия запланировано на 19.00 часов. Стоимость билетов от 300 рублей.