Концерт "Кармина Бурана"

Кантата Карла Орфа "Кармина Бурана" (1936) – самое известное сочинение автора, которое принесло ему всемирную славу. Композитор использовал самые понятные выразительные средства.
Главным секретом успеха сочинения стало его обращение к первобытной магии завораживающих ритмов. Они воплощаются с помощью большого состава ударных инструментов и за счет четкой подачи поэтического текста.
Исполняют произведение солисты оперы, хор, детский хор и Симфонический оркестр Мариинского театра.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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