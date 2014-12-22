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Концерт "Кармина Бурана"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Кармина Бурана"

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Концерт классической музыки "Кармина Бурана" состоится 9 сентября в Концертном зале Мариинского театра. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастные ограничения: 6+.

Кантата Карла Орфа "Кармина Бурана" (1936) – самое известное сочинение автора, которое принесло ему всемирную славу. Композитор использовал самые понятные выразительные средства. 

Главным секретом успеха сочинения стало его обращение к первобытной магии завораживающих ритмов. Они воплощаются с помощью большого состава ударных инструментов и за счет четкой подачи поэтического текста.

Исполняют произведение солисты оперы, хор, детский хор и Симфонический оркестр Мариинского театра.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: классическая музыка, мариинский театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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