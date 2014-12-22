Концерт "Кармина Бурана"

Концерт классической музыки "Кармина Бурана" состоится 9 сентября в Концертном зале Мариинского театра. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастные ограничения: 6+.

Кантата Карла Орфа "Кармина Бурана" (1936) – самое известное сочинение автора, которое принесло ему всемирную славу. Композитор использовал самые понятные выразительные средства.

Главным секретом успеха сочинения стало его обращение к первобытной магии завораживающих ритмов. Они воплощаются с помощью большого состава ударных инструментов и за счет четкой подачи поэтического текста.

Исполняют произведение солисты оперы, хор, детский хор и Симфонический оркестр Мариинского театра.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)