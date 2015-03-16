Концерт "Гала-концерт звезд оперы и балета"

С программой "Гала-концерт звезд оперы и балета" можно будет ознакомиться 12 сентября в Михайловском театре. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 6 лет.

X Петербургский международный форум объединенных культур пройдет под девизом: "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?". Он станет главным событием осени для всех жителей и гостей города.

Культурная программа мероприятия откроется грандиозным гала-концертом звезд оперы и балета. На сцену Михайловского театра выйдет прима-балерина Большого театра, народная артистка РФ Светлана Захарова, а также прима-балерина и премьер Татарского театра оперы и балета – Аманда Гомес и Михаил Тимаев, прима-балерина и премьер театра "Астана Опера" – Айгерим Бекетаева и Бахтияр Адамжан, солист "Геликон-Оперы" Иван Гынгазов и другие. За дирижерским пультом – Михаил Татарников.

Фото: сайт Михайловского театра