Концерт ЭММА М

ЭММА М ворвалась в эфиры радиостанций с треком "Штрихкоды". Сильный голос, мощная энергетика, яркая внешность, глубокие тексты создают её смелый, индивидуальный стиль "вне политики и моды", не оставляющий равнодушных. К настоящему моменту ЭММА М уже превратилась в большого артиста, который активно даёт концерты и записывает хитовые треки один за другим: "Beautiful life", "Штрихкоды", "Ракеты", "Перемотай".
Адрес: Кожевенная линия, 30, Roof Place
Возрастное ограничение: 6 +
Билеты: от 1000 рублей
Фото: vk.com/emmam_music
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