Концерт ЭММА М

Победитель премии «ВЫСШАЯ ЛИГА НОВОГО РАДИО 2017» и прорыв года-2016 музыкального канала RUSSIAN MUSIC BOX приезжает в Петербург.

ЭММА М ворвалась в эфиры радиостанций с треком "Штрихкоды". Сильный голос, мощная энергетика, яркая внешность, глубокие тексты создают её смелый, индивидуальный стиль "вне политики и моды", не оставляющий равнодушных. К настоящему моменту ЭММА М уже превратилась в большого артиста, который активно даёт концерты и записывает хитовые треки один за другим: "Beautiful life", "Штрихкоды", "Ракеты", "Перемотай".

Адрес: Кожевенная линия, 30, Roof Place

Возрастное ограничение: 6 +

Билеты: от 1000 рублей

Фото: vk.com/emmam_music