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Концерт Big Blues Revival
Сегодня, 19:30
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TretyakovaS
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Концерт Big Blues Revival

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Группа Big Blues Revival приглашает жителей Северной столицы посетить блюзовую вечеринку.

Музыканты из Big Blues Revival достойно воплощают классику на современной сцене. Петербуржцы оценят аутентичность исполнения и сценический азарт Big Blues Revival, а также не теряющие актуальности хиты блюзовых столпов.

Концерт пройдет 22 июля в Джаз-клубе "JFC" в 19:30.

Фото: KudaGo

Теги: куда сходить спб
Категории: куда сходить в петербурге Концерты

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