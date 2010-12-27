Концерт Big Blues Revival

Группа Big Blues Revival приглашает жителей Северной столицы посетить блюзовую вечеринку.

Музыканты из Big Blues Revival достойно воплощают классику на современной сцене. Петербуржцы оценят аутентичность исполнения и сценический азарт Big Blues Revival, а также не теряющие актуальности хиты блюзовых столпов.



Концерт пройдет 22 июля в Джаз-клубе "JFC" в 19:30.



Фото: KudaGo