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Балет "Дон Кихот"
Сегодня, 19:00
505
smirenny

Балет "Дон Кихот"

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Постановка пройдет с двумя антрактами.

Постановка Театр балета им. Якобсона "Дон Кихот" развернется на сцене Александринского театра.

Зрители увидят известную историю о рыцаре, который вдохновившись романами, отправился совершать "великие подвиги" вместе со своим оруженосцем Санчо. Дон Кихот создал себе образ "городского дурочка", однако это, в конечном итоге, помогло воссоединить сердца двух влюбленных. 

Балет, выполненный в хореографии балетмейстера Александра Горского, оставил в себе отпечаток хореографии Мариуса Петипа, которого любили за постановки при императорском дворе.

Когда: 30 ноября в 19:00

Где: площадь Островского, 2

Цена: от 800 рублей

Фото:Мариинский театр

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Категории: Куда сходить в Петербурге,

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