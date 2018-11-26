Концерт Алексея Айги и ансамбля 4’33’’

Двадцатипятилетие коллектив отпразднует на сцене театра Открытой киностудии «Лендок»

Алексей Айги - один из самых известных композиторов современной России. Он является автором музыки для таких картин, как "Страна глухих" Тодоровского, "Испытание" Котта, "Дикое поле" Калатозишвили, всего Айги написал музыку к более чем 60 картинам

Музыкальный коллектив 4"33"" сочетает в себе камерность оркестра и современное звучание рок-группы, на концерте ансамбль исполнит музыку в стиле джаз и блюз. На юбилейном концерте прозвучат лучшие произведения ансамбля, успевшие полюбиться постоянным слушателям. В честь дня рождения на ЛенДоке планируется выступление в расширенном составе

Адрес: наб. Крюкова канала, 12, м. Садовая, м. Спасская, м. Сенная площадь

Возрастное ограничение: 16+

Цена билета: от 800 рублей

Фото: Эрарта/ Алексей Айги и ансамбль 4"33""