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Концерт Алексея Айги и ансамбля 4’33’’
Сегодня, 20:00
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Lolita.Dubovik98

Концерт Алексея Айги и ансамбля 4’33’’

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Двадцатипятилетие коллектив отпразднует на сцене театра Открытой киностудии «Лендок»

Алексей Айги - один из самых известных композиторов современной России. Он является автором музыки для таких картин, как  "Страна глухих" Тодоровского, "Испытание" Котта, "Дикое поле" Калатозишвили, всего Айги написал музыку к более чем 60 картинам

Музыкальный коллектив 4"33"" сочетает в себе камерность оркестра и современное звучание рок-группы, на концерте ансамбль исполнит музыку в стиле джаз и блюз. На юбилейном концерте прозвучат лучшие произведения ансамбля, успевшие полюбиться постоянным слушателям. В честь дня рождения на ЛенДоке планируется выступление в расширенном составе

 

Адрес: наб. Крюкова канала, 12, м. Садовая, м. Спасская, м. Сенная площадь

Возрастное ограничение: 16+

Цена билета: от 800 рублей

Фото: Эрарта/ Алексей Айги и ансамбль 4"33""

 

 

Теги: инструментальная музыка, киностудия лендок
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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