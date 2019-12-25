В Петербурге создадут концепцию цифровой платформы сервисов Севморпути 

Концепцию единой платформы разработает "Росатом".

"Росатом" займется разработкой концепции цифровой платформы сервисов Северного морского пути. Об этом заявил заместитель руководителя дирекции Северного морского пути госкорпорации Максим Кулинко.

Отмечается, что к работе привлечены государственные органы и крупнейшие компании.

Мы активно работаем и над ледовым роутингом, попыткой создания такой математической модели прокладывания маршрута во льдах Максим Кулинко.

Планируется создать такое приложение, которые будет показывать капитану судна обстановку – от ледовой ситуации и заканчивая расстановкой аварийно-спасательного флота. Концепцию представят к апрелю 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге начался сезон ледокольной проводки судов.

Фото: pixabay