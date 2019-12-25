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В Петербурге создадут концепцию цифровой платформы сервисов Севморпути 
Сегодня, 8:40
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В Петербурге создадут концепцию цифровой платформы сервисов Севморпути 

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Концепцию единой платформы разработает "Росатом".

"Росатом" займется разработкой концепции цифровой платформы сервисов  Северного морского пути. Об этом заявил заместитель руководителя дирекции Северного морского пути госкорпорации Максим Кулинко.

Отмечается, что к работе привлечены государственные органы и крупнейшие компании. 

Мы активно работаем и над ледовым роутингом, попыткой создания такой математической модели прокладывания маршрута во льдах

Максим Кулинко.

Планируется создать такое приложение, которые будет показывать капитану судна обстановку – от ледовой ситуации и заканчивая расстановкой аварийно-спасательного флота. Концепцию представят к апрелю 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге начался сезон ледокольной проводки судов.

Фото: pixabay

Теги: ледоколы, росатом, северный морской путь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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