Концепция общественных пространств на Думской и Ломоносова будет сформирована до конца года

Проект сейчас находится на стадии доработки.

Проект концепции нового общественного пространства на участках бывших улиц Думской и Ломоносова в Санкт-Петербурге будет представлен до завершения текущего года, сообщил председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. Как пишет ТАСС, Ситов пояснил, что концепция будет разработана в ближайшие месяцы, а практические работы по формированию пространства запланированы на следующий год. Проект сейчас находится на стадии доработки.

Глава комитета отдельно указал, что новая территория вряд ли сохранит характерные черты прошлых лет, связанные с многочисленными барами, закрытыми в 2023 году.

Ранее улица Думская сильно отклонялась от статуса обычной "барной" улицы. Важно избежать повторения прежних негативных ситуаций. Мы поддерживаем идеи открытия объектов общепита, но таких форматов, которые не будут создавать проблемы и дискомфорт жителям и гостям города, прокомментировал ситуацию Ситов.

Напомним, что в 2023 году власти предприняли меры по устранению ряда нарушений, связанных с деятельностью заведений общепита на указанных улицах, результатом чего стало закрытие множества баров и временное прекращение работы еще 17 заведений.

Ранее мы сообщили о том, что до конца года в Красногвардейском районе отремонтируют 109 аварийных балконов.

Фото: Piter.TV