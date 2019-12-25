Комздрав рассказал о 20 новых зарегистрированных случаях смерти от COVID-19

Самому молодому петербуржцу, который умер от коронавируса было 32 года.

В воскресенье, 13 сентября, стало известно о том, кто скончался от COVID-19 в Петербурге. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению.

Известно, что пациенты скончались с 05 по 12 сентября 2020 года. Большая часть погибших от коронавируса — пожилые люди (от 63 до 88 лет). Также COVID-19 унес жизни 11 мужчин. Самому молодому петербуржцу, который умер от коронавируса было 32 года.

Напомним, что Северная столица занимает второе место по смертности от COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки в Петербурге коронавирусом заболели ещё 206 человек.

Фото:Piter.TV