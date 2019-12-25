За сутки в Петербурге коронавирусом заболели ещё 206 человек

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 449 в 84 регионах.

В воскресенье, 13 сентября, стало известно о том, что за последние сутки ещё 206 петербуржцев заболели COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Согласно последним данным, по России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 449 в 84 регионах. Больше всего заболевших за сутки в Москве – 650 человек. Северная столица находится на третьем месте. Меньше всего заболевших за 24 часа в Чукотском АО. Там COVID-19 заболел один человек.

Стоит отметить, что за минувшие сутки в Петербурге по выздоровлению выписали 104 пациентов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за последние сутки на коронавирус протестировали 18,5 тысяч горожан.

Фото:Piter.TV