В Петербурге за последние сутки на коронавирус протестировали 18,5 тысяч горожан

В Единую региональную службу по COVID-19 поступило 171 обращение.

В воскресенье, 13 сентября, стало известно, что в Северной столице за последние сутки на COVID-19 протестировали 18,5 тысяч горожан. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В настоящий момент, под медицинским наблюдением находятся 542 человека. При этом 4 из них — в обсерваторе, а 538 являются контактными.

Также в администрации Петербурга отметили, что за минувшие сутки в Единую региональную службу по COVID-19 поступило 171 обращение.

Ранее мы сообщали о том, что Комздрав Петербурга рассказал о 23 погибших от коронавируса за сутки.

Фото:Piter.TV