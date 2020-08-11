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Комздрав: за сутки в Петербурге привились от COVID-19 более 25 тысяч человек
Сегодня, 19:32
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Комздрав: за сутки в Петербурге привились от COVID-19 более 25 тысяч человек

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Всего выполнено 25 370 инъекций.

В Петербурге за сутки вакцинировались от коронавируса более 25 тысяч человек. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению. 

За сутки от ковида впервые привились двухкомпонентными вакцинами и однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" 18 870 человек. Всего выполнено 25 370 инъекций.

Ранее Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 28 октября. Согласно документу, за прошедшие сутки первично привились 12 852 человека, вторично вакцинировались 8 727 петербуржцев. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 1 690 559 человек, а 1 876 591 человек полностью завершили цикл вакцинации. 

В настоящее время в Петербурге работают 175 стационарных пунктов вакцинации и 41 мобильных. Также за неделю в Петербурге открылись пять новых пунктов вакцинации.

Фото: pexels.com

Теги: вакцинация, комздрав, коронавирус
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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