Комздрав: за сутки в Петербурге привились от COVID-19 более 25 тысяч человек

Всего выполнено 25 370 инъекций.

В Петербурге за сутки вакцинировались от коронавируса более 25 тысяч человек. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

За сутки от ковида впервые привились двухкомпонентными вакцинами и однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" 18 870 человек. Всего выполнено 25 370 инъекций.

Ранее Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 28 октября. Согласно документу, за прошедшие сутки первично привились 12 852 человека, вторично вакцинировались 8 727 петербуржцев. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 1 690 559 человек, а 1 876 591 человек полностью завершили цикл вакцинации.

В настоящее время в Петербурге работают 175 стационарных пунктов вакцинации и 41 мобильных. Также за неделю в Петербурге открылись пять новых пунктов вакцинации.

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