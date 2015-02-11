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Почти 1,7 млн петербуржцев первично привились от COVID-19
Сегодня, 14:55
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mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Почти 1,7 млн петербуржцев первично привились от COVID-19

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Запас вакцины в городе составляет 714 085 комплектов доз.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 28 октября. Согласно документу, почти 1,7 млн человек первично привились от коронавируса.

За прошедшие сутки первично привились 12 852 человека, вторично вакцинировались 8 727 петербуржцев. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 1 690 559 человек, а 1 876 591 человек полностью завершили цикл вакцинации. 

В настоящее время в Петербурге работают 175 стационарных пунктов вакцинации и 41 мобильных. Также за неделю в Петербурге открылись пять новых пунктов вакцинации

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, коронавирус, статистика
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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