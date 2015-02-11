Почти 1,7 млн петербуржцев первично привились от COVID-19

Запас вакцины в городе составляет 714 085 комплектов доз.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 28 октября. Согласно документу, почти 1,7 млн человек первично привились от коронавируса.

За прошедшие сутки первично привились 12 852 человека, вторично вакцинировались 8 727 петербуржцев. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 1 690 559 человек, а 1 876 591 человек полностью завершили цикл вакцинации.

В настоящее время в Петербурге работают 175 стационарных пунктов вакцинации и 41 мобильных. Также за неделю в Петербурге открылись пять новых пунктов вакцинации.

Фото: Piter.TV