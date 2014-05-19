За сутки в Петербурге привились от COVID-19 более 26 тысяч человек

Всего выполнено 26 089 инъекций.

В Петербурге за сутки вакцинировались от коронавируса более 26 тысяч человек. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

За сутки от ковида впервые привились двухкомпонентными вакцинами и однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" 23 835 человек. Всего выполнено 26 089 инъекций, включая повторую вакцинацию и вакцинацию иностранных граждан.

Однако ранее губернатор Петербурга Александр Беглов выразил недовольство темпами вакцинации от COVID-19. Также, по его словам, если показатели заболеваемости коронавирусом не снизятся, жителей ждут новые запреты.

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