Комздрав: в "Ленэкспо" осталось 500 свободных коек для больных COVID-19

В настоящий момент в петербургском "Ленэкспо" осталось чуть более 500 коек для больных коронавирусом. Об этом телеканалу телеканалу 78.ru рассказал председатель комитета по здравоохранению в Петербурге Дмитрий Лисовец.
Известно, что для коронавирусных больных в "Ленэкспо" развернуто порядка 1300 коек. При необходимости, по словам председателя, готов открыться восьмой корпус (более 450 коек), а также первый, вторый и третий, в которых насчитывается более 2000 коек.
Лисовец добавил, что временный госпиталь был подготовлен к приему больных коронавирусом еще полгода назад. Сотрудники госпиталя заранее оснастили койки аппаратами ИВЛ. На сегодня менее 200 пациентов нуждаются в аппарате.
Ранее Piter.tv писал, что глава Комздрава не исключает введения обязательной вакцинации в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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