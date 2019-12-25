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Комздрав: в "Ленэкспо" осталось 500 свободных коек для больных COVID-19
Сегодня, 21:00
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Комздрав: в "Ленэкспо" осталось 500 свободных коек для больных COVID-19

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В госпитале имеется более 1000 аппаратов ИВЛ.

В настоящий момент в петербургском "Ленэкспо" осталось чуть более 500 коек для больных коронавирусом. Об этом телеканалу телеканалу 78.ru рассказал председатель комитета по здравоохранению в Петербурге Дмитрий Лисовец. 

Известно, что для коронавирусных больных в "Ленэкспо" развернуто порядка 1300 коек. При необходимости, по словам председателя, готов открыться восьмой корпус (более 450 коек), а также первый, вторый и третий, в которых насчитывается более 2000 коек. 

Лисовец добавил, что временный госпиталь был подготовлен к приему больных коронавирусом еще полгода назад. Сотрудники госпиталя заранее оснастили койки аппаратами ИВЛ. На сегодня менее 200 пациентов нуждаются в аппарате. 

Ранее Piter.tv писал, что глава Комздрава не исключает введения обязательной вакцинации в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: койки, комздрав, ленэкспо
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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