Комздрав сообщил о реальной ситуации с коронавирусом в Петербурге

Не все случаи попадают в ежедневную статистику.

Ежедневно в Петербургские больницы госпитализируют примерно 200 зараженных коронавирусом жителей. Об этом сообщил заместитель председателя Комздрава Андрей Сарана во время видеоконференции с предпринимателями.

Сарана также назвал суточный прирост выздоровевших – он тоже составляет примерно 200 человек в сутки. Однако, несмотря на массовое закрытие стационаров и прохождению пика, кардинального улучшения ситуации в городе не наблюдается. Прежде всего, это связывают с игнорированием масочного режима.

Кроме того, зампред комитета по здравоохранению напомнил, что антитела к коронавирусной инфекции выявлены у 26% населения Петербурга. Таким образом, болезнь уже могла затронуть более миллиона граждан.

Ранее мы рассказали о том, что в российских школах запретили массовые мероприятия до конца 2020 года.

Фото: Piter.TV