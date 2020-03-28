Комздрав попросил 2,5 млрд на медоборудование на "нулевых" чтениях бюджета

Комздрав — один из нескольких комитетов, которых Заксобрание попросило повторно представить свои расчеты и потребности в ходе нулевых чтений по проекту бюджета города.

На закупку медицинского оборудования комитет по здравоохранению Петербурга попросил выделить 2,544 млрд рублей из бюджета города. Об этом в среду, 7 сентября, заявил глава комитета Дмитрий Лисовец в ходе "нулевых" чтений проекта бюджета на 2023-2025 годы.

По словам Лисовца, потребность в средствах появилась на фоне заявок от медицинских учреждений. На эту сумму планируется закупить 746 единиц медицинского оборудования по 240 наименованиям для 35 учреждений.

Депутаты полностью поддержали эту потребность. При этом комитету финансов еще предстоит изучить обоснованность заявок и дать свой заключение

Отметим, что комздрав — один из нескольких комитетов, которых Заксобрание попросило повторно представить свои расчеты и потребности в ходе нулевых чтений по проекту бюджета города.

Ранее мы писали, что до 1 октября петербуржцы могут сделать выбор в пользу социальных льгот вместо денежной компенсации. По данным Росздравнадзора и Комздрава города, 3/4 льготников из Северной столицы и Ленобласти выбирают монетизацию вместо бесплатных лекарств.

Фото: Piter.tv

